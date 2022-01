Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Pkw-Kennzeichen entwendet

Hahnstätten (ots)

Am Freitag, den 07.01.2022 gg. 17.00 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in Hahnstätten in der Austraße 35 das hintere Kennzeichen von einem geparkten Pkw Audi A3 entwendet. Im Verdacht stehen zwei Personen, die sich mit einem Pkw-Kombi vom Tatort entfernten. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Diez (06432-6010) zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell