Cloppenburg - Körperverletzung

Am Sonntagmorgen, 16. Oktober 2022, 6.55 Uhr, kam es im Industriezubringer zu verbalen Streitigkeiten zwischen einer Gruppe männlicher Personen sowie einem 22-jährigen Mann aus Cloppenburg, als dieser darauf wartete, abgeholt zu werden. Als der Cloppenburger dann zu seiner Freundin ins Auto stieg, beschädigten die Männer das Fahrzeug mit Fußtritten und beleidigten ihn. Als dieser das Fenster herunterließ, um sie aufzufordern, dies zu unterlassen, schlug ihm einer der Männer mit der Faust ins Gesicht. Anschließend stiegen die Männer in einen schwarzen Opel Corsa ein und entfernten sich vom Tatort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Pkw nach Diebesgut durchsucht

Am Sonntag, 16. Oktober 2022, gegen 2.35 Uhr, öffnete eine bislang unbekannte Person einen unverschlossenen Daimler Benz, welcher unter dem Abdach eines Wohnhauses in der Straße Am Galgenmoor stand und durchsuchte diesen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Lindern - Brand

Am Sonntag, 16. Oktober 2022, gegen 10.05 Uhr, wurde ein Brand in der Boschstraße gemeldet. Hier waren in einer Lagerhalle in der Boschstraße Mistabfälle in Brand geraten. Vor Ort wurde eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Lindern gelöscht werden. Zu einem Gebäudeschaden ist es nach bisherigen Erkenntnissen nicht gekommen.

Essen (Oldenburg) - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 16. Oktober 2022, gegen 21.53 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Personen die Glasscheiben einer Bushaltestelle am Busbahnhof in der Schulstraße. Dabei wurden sie aus der Ferne von Zeugen beobachtet und flüchteten nach einer Ansprache. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Lindern - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person

Am Sonntag, 16. Oktober 2022, gegen 21.00 Uhr, ging ein 50-jähriger Fußgänger aus Lindern auf der Straße In der Garte in Richtung Rosenstraße. Im Einmündungsbereich blieb er auf dem Grünstreifen stehen. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr auf der Rosenstraße in Richtung In der Garte und bog nach rechts in diese Straße ab. Dabei schnitt er die Kurve und fuhr mit dem Außenspiegel gegen den Fußgänger. Dadurch stürzte dieser zu Boden und wurde leicht verletzt. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen silbernen Audi. In dem Pkw saßen nach Angaben des Zeugen augenscheinlich vier Heranwachsende. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter 05957 967790 entgegen.

Cappeln - Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Am Sonntag, 16. Oktober 2022, um 23.05 Uhr, fuhr eine 24-jährige Autofahrerin aus Lohne auf der Cloppenburger Straße und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte sie einen links am Fahrbahnrand geparkten Pkw und kam schließlich in einem Vorgarten zum Stehen. Ein Atemalkoholtest bei der Unfallaufnahme ergab einen Wert von 0,9 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

