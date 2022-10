Feuerwehr Bochum

FW-BO: Schwelbrand in einem Keller in Bochum-Grumme

Bochum (ots)

Am heutigen Abend gegen 21:37 Uhr meldete ein Anrufer über den Notruf "112" eine Rauchentwicklung aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Liboriusstraße. Da zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle Bewohner das Gebäude verlassen hatten, alarmierte der Disponent in der Leitstelle der Feuerwehr umgehend Einsatzkräfte von der Innenstadtwache und der Hauptfeuerwache sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug zur Einsatzstelle. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnten aber glücklicherweise alle Bewohner das Gebäude unverletzt verlassen. Vor Ort verschafften sich die Einsatzkräfte unter schwerem Atemschutz Zugang zu den verrauchten Kellerräumen. Ein Schwelbrand am Elektro-Hausanschluss konnte als Ursache für die Rauchentwicklung ausgemacht werden. Die Kellerräume wurden mit einem Hochleistungslüfter vom Rauch befreit und die Einsatzstelle an die Stadtwerke Bochum übergeben, die letztlich das Gebäude stromlos schalteten. Insgesamt waren kurzzeitig gut 43 Einsatzkräfte von der Berufsfeuerwehr und der Löscheinheit Nord von der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Nach knapp einer Stunde konnten die letzten Einsatzkräfte die Einsatzstelle verlassen.

