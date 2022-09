Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brand einer Gartenlaube in Bochum Hamme

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Am Mittwochabend gegen 21:55 Uhr kam es zu einem Brand einer Gartenlaube an der Gahlensche Straße in Bochum Hamme.

Durch die Feuerwehrleitstelle der Feuerwehr Bochum wurde die zuständige Innenstadtwache sowie die Löscheinheit Bochum-Mitte alarmiert. Durch die frühzeitige Alarmierung und ein Löschangriff mit zwei Strahlrohren konnte eine größere Brandausbreitung auf umliegende Gartenlauben sowie das dahinterliegende Waldgebiet verhindert werden. Rund 300 Meter Schlauchleitung musste für die Löschmaßnahmen verlegt werden, was einen erhöhten Aufwand für die Einsatzkräfte darstellte. Insgesamt waren drei Trupps unter Atemschutz eingesetzt. 26 Einsatzkräfte waren rund 2,5 Stunden im Einsatz

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell