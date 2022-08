Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Gestohlenes Fahrrad bei Polizeikontrolle entdeckt

Osnabrück (ots)

Eine Zivilstreife der Osnabrücker Polizei kontrollierte am Montagnachmittag zwei Personen an der Wassermannstraße. Auch ein mitgeführtes hochwertiges Mountainbike wurde der Kontrolle unterzogen. Wie sich herausstellte, wurde dies Ende Juni aus einem Parkhaus eines Krankenhauses gestohlen. Die Kontrollierten gaben an, dass sie das Rad von einem Mann für geringes Geld erworben hätten. Die Eigentümerin erstatte damals Anzeige, sodass das Fahrrad sofort zugeordnet werden konnte. Die Polizisten stellten dies sicher und es wird in den nächsten Tagen an die berechtigte Eigentümerin ausgehändigt.

