POL-OS: Wallenhorst: Versuchter Kircheneinbruch - Polizei sucht Zeugen

Wallenhorst (ots)

Im Zeitraum vom 21.07.2022 18:00 Uhr, bis zum 22.07.2022 08:00 Uhr, haben unbekannte Täter versucht in die St. Alexander Kirche in Wallenhorst zu gelangen. Dies ist ihnen nach bisherigen Ermittlungen jedoch nicht gelungen. Neben Manipulationen am Türschloss wurde jeweils ein Antikbuntglas am Nebeneingang der Kirche und an der Rückseite der Andachtskapelle gewaltsam beschädigt. Die Ermittler aus Wallenhorst bitten nun Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 05407/857000 zu melden.

