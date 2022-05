Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Unbefugter Gebrauch eines Pkw

Osnabrück (ots)

In der Straße "Im Dorfe" entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag einen grünen Peugeot (Bj. 2003). Das Fahrzeug mit NI-Kennzeichen (Nieburg) wurde später an der Diademstraße in Bad Essen wieder aufgefunden. Beschädigungen am Fahrzeug und Spuren an den Reifen lassen darauf schließen, dass mit dem Pkw eine wilde Fahrt unternommen wurde. Nun sind die Ermittler der Polizei Bohmte auf der Suche nach Zeugen, denen der beschriebene Peugeot in Bad Essen und Umgebung aufgefallen ist. Hinweise werden unter 05471/9710 entgegengenommen.

Im Ortsteil Hüsede kam es zudem zu mehreren Diebstählen aus geparkten Pkw. Die Polizei rät dringend dazu, abgestellte Pkw auch auf Privatgrundstücken in ländlicher Lage abzuschließen.

