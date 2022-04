Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen, Lkr. Tuttlingen) Vorfahrtsunfall fordert eine leicht verletzte Person und rund 12.000 Euro Schaden (27.04.2022)

Aldingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Eine leicht verletze Person und rund 12.000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos sind die Folgen eines Unfalls, der am Mittwochmorgen an der Einmündung der Von-Stauffenberg-Straße auf die Schuraer Straße passiert ist. Eine 23-Jährige wollte gegen 07 Uhr mit einem Audi A3 von der Von-Stauffenberg-Straße auf die bevorrechtigte Schuraer Straße abbiegen. Hierbei achtete die junge Frau nicht auf einen Fiat Punto, dessen 59-jähriger Fahrer sich auf der Schuraer Straße der Einmündung näherte. Bei einer folgenden Kollision der beiden Autos zog sich der Fiat-Fahrer leichte Verletzungen an der Schulter zu, so dass er nachträglich einen Arzt aufsuchen musste.

