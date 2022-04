Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen - Harras, L 433, Lkr. Tuttlingen) Unfallflucht nach Vorfall im Begegnungsverkehr (27.04.2022)

Wehingen - Harras, L 433, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen ist es zwischen Wehingen und Harras auf der Landesstraße 433 zu einem Verkehrsunfall gekommen, in deren Verlauf ein Beteiligter mit einem roten Opel Corsa geflüchtet ist. Gegen 06.50 Uhr fuhr ein 28-Jähriger mit einem Peugeot 207 auf der L 433 von Wehingen in Richtung Harras, als dem jungen Mann etwa auf Höhe des Forellenhofes ein roter Opel Corsa teils auf seinem Fahrstreifen entgegenkam. Der Peugeot-Fahrer wich nach rechts aus, um einen Frontalzusammenstoß mit dem zu weit links entgegenkommenden Opel zu vermeiden. Hierbei kam der Peugeot nach rechts von der Straße ab, touchierte einen Leitpfosten und blieb dann mit Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite am Fahrbahnrand stehen. Ungeachtet des gerade verursachten Unfalls flüchtete der derzeit noch unbekannte Opel-Fahrer ohne anzuhalten in Richtung Wehingen. An dem Peugeot entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Nun ermittelt die Polizei wegen des Tatbestandes des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet um Hinweise. Wer Angaben zu dem Verursacherfahrzeug oder dem Fahrer des roten Opel Corsas zum Unfallzeitpunkt machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Spaichingen (07424 9318-0) oder mit dem Polizeiposten Wehingen (07426 1240) in Verbindung zu setzen.

