Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Telefonbetrüger erschleicht sich Gutschein-Codes (26.04.2022)

Engen (ots)

Ein Telefonbetrüger hat sich am Dienstagnacht mehrere Gutschein-Codes von Paysafe- und Prepaid-Karten erschlichen. Eine 27-jährige Mitarbeiterin einer Tankstelle erhielt gegen 2.40 Uhr einen Anruf eines angeblichen Technikers des Kartengeräts für Telefon- und Paysafe-Karten. Der Betrüger machte der jungen Frau weiß, dass er mehrere Gutscheinkarten aus dem System löschen müsse. In der Folge brachte der Anrufer die 27-Jährige dazu, diverse Gutscheine auszudrucken und die Codes im Wert von mehreren tausend Euro an den "falschen" Techniker am anderen Ende der Leitung durchzugeben. Da eine Rückabwicklung von ausgegebenen Gutscheincodes nicht mehr möglich ist, sobald die Codes weitergegeben wurden, ist der Wert unwiederbringlich verloren.

Die Polizei warnt eindringlich davor, sich am Telefon auf derartige Verfahrensweisen, die insbesondere auch im Zusammenhang mit Gewinnversprechen häufig versucht werden, einzulassen. Geben Sie niemals Paysafe- oder sonstige Prepaid-Kartencodes am Telefon an Unbekannte weiter.

