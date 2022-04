Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen, Lkr. Konstanz) Zwei Verletzte und hoher Blechschaden bei Unfall (26.04.2022)

Emmingen-Liptingen (ots)

Zwei verletzte Personen, Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro und zwei nicht mehr fahrbereite Autos sind die Bilanz eines Unfalls, der am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 14 zwischen Liptingen und Stockach passiert ist. Ein 48-jähriger Skodafahrer war auf der B14 von Liptingen in Richtung Stockach unterwegs. Auf Höhe eines Waldwegs bog der 48-Jährige nach links ab und stieß dabei mit einem Audi eine 35 Jahre alten Mannes zusammen, der gerade einen hinter dem Skoda fahrenden Kia mit Anhänger überholte. Beide Fahrer erlitten bei der Kollision Verletzungen und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die stark demolierten Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppdienste geborgen. Sowohl am Audi, als auch am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von je rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell