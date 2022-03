POL-GT: Polizei bittet um vorsichtige Fahrweise

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Am Montagmittag (07.03., 12.01 Uhr) kam es auf der Neuenkirchener Straße in Höhe der Parkstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5164799 Eine Fußgängerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Am Montagabend erlag die Dame ihren schweren Verletzungen. Es handelt sich um eine ...

mehr