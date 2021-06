Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: 20-Jähriger kollidiert mit Gegenverkehr - Drei Verletzte - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45472 MH-Menden-Holthausen:

Ein 20-Jähriger kollidierte Samstagmorgen (19. Juni) auf der Essener Straße mit dem Gegenverkehr. Der Zusammenstoß forderte drei Verletzte. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 7:45 Uhr war der junge Autofahrer in Richtung Innenstadt unterwegs. Zwischen der Gracht und der Straße Mühlenfeld, vor einer Rechtskurve, soll der Deutsch-Türke einen weißen Pkw, eventuell VW Passat mit Stufenheck, überholt haben. Hierbei geriet er mit seinem braunen VW Passat in den Gegenverkehr und stieß mit einem blauen VW Golf zusammen. Der 25 Jahre alte, deutsch-bosnisch-herzegowinische Fahrer und seine Beifahrerin (31/deutsch-bosnisch-herzegowinisch) zogen sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu. Ihr Unfallgegner musste im Krankenhaus bleiben. Die Polizisten stellten seinen Führerschein und das Auto sicher. Da der Verdacht auf Alkohol- und Drogenkonsum bestand, entnahm ihm ein Arzt zwei angeordnete Blutproben. Der Ermittler sucht Zeugen, die den Unfall und/oder die Fahrweise des mutmaßlichen Verursachers beobachtet haben. Auch der Autofahrer/die Autofahrerin des überholten Fahrzeugs wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an die Rufnummer 0201/829-0. / MUe.

