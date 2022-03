Polizei Gütersloh

POL-GT: 29-jährige Taschendiebin in Untersuchungshaft

Gütersloh (ots)

Gütersloh/ Bielefeld (FK) - Am Samstagmittag (05.03., 12.20 Uhr) sprach eine 29-jährige Diebin eine 75-jährige Dame vor einer Seniorenunterkunft an der Dalkestraße an. Die Frau aus Steinhagen bot ihre Hilfe an. Sie hielt der Dame die Tür auf und half ihr aus der Jacke. Nach einem kurzen Gespräch verließ die 29-Jährige die Örtlichkeit. Wenige Minuten später bemerkte die Geschädigte den Diebstahl ihrer Geldbörse. Die 75-jährige Dame informierte umgehend die Polizei.

Aufgrund der sehr guten Personenbeschreibung, konnte die Fährte der Diebin im Rahmen der Fahndung aufgenommen werden. In Zusammenarbeit mit der Polizei Bielefeld wurde die Frau aus Steinhagen gegen 14.30 Uhr in Bielefeld vorläufig festgenommen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie unter anderem die EC-Karte der Geschädigten Gütersloherin bei sich. Zudem eine untypisch hohe Summe Bargeld und Schmuck, für welchen sie keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte.

Da die 29-Jährige ist bereits mehrfach aufgrund ähnlich gelagerter Delikte in Erscheinung getreten. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld stellte den Antrag auf den Erlass eines Untersuchungshaftbefehls. Am Sonntag wurde die Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell