POL-GT: Unter Alkoholeinfluss in Isselhorst von der Straße abgekommen - zwei Führerscheine sichergestellt, zwei Blutentnahmen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am frühen Samstagmorgen (05.03., 04.40 Uhr) wurden Zeugen auf einen Unfall am Postdamm, unmittelbar im Einmündungsbereich zur Haller Straße, aufmerksam. Aufgrund eines vorausgegangenen unfalltypischen Knalls und der Beschädigung an einem dortigen Zaun, informierten die Zeugen die Polizei. Ein Fahrzeug befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr am Unfallort.

Im Rahmen einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung wurde im nahegelegenen Juistweg ein stark beschädigter Mercedes SLK aufgefunden. Die Beschädigungen an dem Pkw waren augenscheinlich frisch und korrespondierten mit den Schäden an dem Zaun im Einmündungsbereich Postdamm/ Haller Straße.

Die beiden Fahrzeuginsassen in dem Mercedes waren erheblich alkoholisiert. Beide stritten ab, zum Unfallzeitpunkt den Pkw gefahren zu haben. Beide waren leicht verletzt. Freiwillig durchgeführte Atemalkoholvortests bestätigten bei beiden Männern den Verdacht der Trunkenheit. Die Staatsanwaltschaft ordnete Blutprobenentnahmen von beiden Männern an. Diese wurden in einem nahegelegenen Krankenhaus durch einen Arzt entnommen. Die Führerscheine der Männer wurden sichergestellt. Ob der 29-jährige Gütersloher oder der 23-Mann aus Steinhagen den Wagen zum Unfallzeitpunkt gefahren hat, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

