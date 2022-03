Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Hauptstraße

Verkehrsunfallflucht

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den am 28.02.2022, in der Zeit von 09.00 Uhr bis 19.00 Uhr, auf dem öffentlichen Parkplatz an der Hauptstraße in Rosendahl, Osterwick geparkten braunen VW Beetle eines 60-jährigen Rosendahlers. Der Verursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Unfallanschlussverpflichtungen nachzukommen.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

