POL-COE: Ascheberg, Nordwest-Straße/Räder von LKW gestohlen

Coesfeld (ots)

Sechs Satz Räder samt Bereifung stahlen Unbekannte am vergangenen Wochenende von einem Firmengelände in Ascheberg. Auf den Gelände befinden sich fabrikneue Fahrzeuge, die dort zum Umbau gelagert werden. An allen Fahrzeugen montierten die Unbekannten die Hinterräder ab. Hierzu bockten sie die Fahrzeuge auf Pflastersteinen auf. Zum Abtransport der 12 Räder wird ein entsprechendes Fahrzeug notwendig gewesen sein. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag (25.2.)15 Uhr und Montag 08.15 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

