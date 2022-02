Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Sendener Straße/ Unter Drogen Auto gefahren

Coesfeld (ots)

Die Autofahrt für einen 38-jährigen Autofahrer aus Gronau endete in der Nacht zu Montag (28.02.22) in Lüdinghausen. Gegen 1.15 Uhr stoppten Polizisten den Mann an der Sendener Straße. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Morphin und Kokain. Er wurde mit zur Polizeiwache Lüdinghausen genommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell