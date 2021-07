Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim

Fahrzeug stürzt zwei Meter die Böschung hinab

Fahrer leicht verletzt

Hockenheim (ots)

Am 08.07.2021, gegen 16.50 Uhr, kam auf der Überführungsstraße in Hockenheim ein VW Passat aus bislang noch nicht bekannter Ursache im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und stürzte ca. zwei Meter tief in eine Böschung. Dort kam das Fahrzeuge ca. 5 - 6 Meter von der ursprünglichen Fahrbahn entfernt zum Stillstand. Glücklicherweise erlitt der Fahrzeugführer nur leichte Verletzungen. Weitere Fahrzeuge waren in den Verkehrsunfall nicht verwickelt. Derzeit laufen die Bergungsmaßnahmen, weshalb die Fahrbahn einseitig für ca. eine Stunde gesperrt sein wird.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell