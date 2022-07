Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Umgekippter Wohnwagen auf der A 61 zwischen Bad Neuenahr-Ahrweiler und dem Kreuz Meckenheim

A61 Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am 30.07.2022, um 13.45 Uhr, kam es auf der A61 hinter Bad-Neuenahr-Ahrweiler in Fahrtrichtung Norden zu einem Verkehrsunfall. Nach einem Reifenplatzer am Zugfahrzeug schaukelte sich der mitgeführte Wohnanhänger auf, kippte um und kam auf der Autobahn zum Liegen. Aktuell ist hier nur der linke Fahrstreifen befahrbar und die Unfallaufnahme läuft. Die Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt.

