POL-PPKO: Raub in Koblenz Bubenheim

Am 29.07.2022, um 20.50 Uhr, kam es an einer Waschhalle in der Joseph-Funken-Straße, Koblenz-Bubenheim, zu einem Raubdelikt. Aktuell laufen die Fahndungsmaßnahmen. Der männliche Täter erbeutete einen unbekannten Bargeldbetrag. Er trug bei Tatausführung dunkle Kleidung, einen schwarzen Helm und flüchtete zu Fuß. Zeugen der Tat oder Personen die Täterhinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Koblenz unter Tel. 0261 1032690 zu melden.

