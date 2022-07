Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrsunfall mit verletztem Kind im Brenderweg

Koblenz (ots)

Am 29.07.2022 gegen 14 Uhr ereignete sich im Brenderweg in Koblenz ein Verkehrsunfall, durch den ein 6jähriges Kind verletzt wurde. Der 63jährige, männliche Fahrer eines Pkw Mercedes-Benz befuhr den Brenderweg aus Richtung Balduinbrücke kommend in Richtung Straßburger Straße, als das - aus Fahrersicht - auf dem linksseitigen Gehweg befindliche Kind unvermittelt auf die Fahrbahn lief. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Kind, wodurch das Kind sich zumindest Prellungen im Bereich des Oberkörpers zuzog. Der 6jährige Junge wurde in ein Krankenhaus verbracht und verblieb vorerst dort zur Behandlung und Beobachtung.

