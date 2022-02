Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Missverständnis führt zu Auseinandersetzung

Karlsruhe (ots)

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Draisstraße in Langensteinbach unterlag ein Mann mit psychischen Auffälligkeiten am Freitag gegen 18 Uhr wohl einem Irrtum und versuchte eine 45-jährige Frau am Fortfahren zu hindern.

Bei einem Gerangel wurde die 45-Jährige leicht verletzt.

Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

Matthias Göhrig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell