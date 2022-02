Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kürnbach - Einbruch in Vereinsheim

Karlsruhe (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam es in der Sulzfelder Straße zwischen 22:00 Uhr und 08:50 Uhr durch unbekannte Täter zu einem Einbruch in ein Vereinsheim in Kürnbach.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelangten die unbekannten Täter über ein Fenster in das Vereinsheim. Der entstandene Schaden lässt sich bislang noch nicht abschließend beziffern.

Marvin Landes, Pressestelle

