POL-FR: Schliengen: Pedelec-Fahrer wegen medizinischer Ursache gestürzt und verstorben

Freiburg (ots) - Ein 57-jähriger Motorradfahrer stürzte auf der Landstraße 131, rutschte in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw. Er befuhr am Dienstag, 23.08.2022, gegen 12.30 Uhr, in einer 10-köpfigen Motorradgruppe die Landstraße 131 von Neuenweg kommend in Richtung Schönau, überbremste wohl am Ende einer langen Geraden bei ...

