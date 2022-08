Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: Motorradfahrer kollidiert mit Lkw - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Ein 57-jähriger Motorradfahrer stürzte auf der Landstraße 131, rutschte in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw. Er befuhr am Dienstag, 23.08.2022, gegen 12.30 Uhr, in einer 10-köpfigen Motorradgruppe die Landstraße 131 von Neuenweg kommend in Richtung Schönau, überbremste wohl am Ende einer langen Geraden bei Niederböllen sein Motorrad, stürzte und rutschte in den Gegenverkehr. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in die Uni-Klinik nach Freiburg. Am Motorrad entstand Totalschaden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war auch vor Ort und leistete technische Hilfe. Während der Unfallaufnahme war die Landstraße gesperrt.

