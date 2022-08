Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Wohnungseinbrecher unterwegs

Freiburg (ots)

Eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses im Marktsteinweg wurde am Montag, 22.08.2022, in dem Zeitraum zwischen 03.00 Uhr und 04.00 Uhr wach, da sie am Fenster Geräusche wahrnahm. Nach Sachlage versuchte ein Unbekannter den geschlossenen Fensterladen des Schlafzimmerfensters im ersten Obergeschoss aufzuhebeln. Als Aufstiegshilfe wurde wohl eine Leiter benutzt. Der Unbekannte gelangte nicht in das Haus.

