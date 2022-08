Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: in zwei Gebäude auf der Mülldeponie Scheinberg eingebrochen

Freiburg (ots)

Unbekannte stiegen in der Nacht von Dienstag, 23.08.2022, auf Mittwoch, 24.08.2022, mit brachialer Gewalt über das Dach in ein Gebäude auf der Mülldeponie Scheinberg ein. In dem Gebäude wurden mehrere Räume durchsucht und mehrere Funkgeräte gestohlen. Mittels einer Leiter gelangten die Unbekannten auf das Dach eines weiteren Gebäudes, wo sie ebenfalls mit brachialer Gewalt in das Gebäude einstiegen. Aus diesem Gebäude wurde ein Tresor gestohlen. Zum Abtransport des Tresores wurde ein Loch in den Zaun geschnitten. Die Höhe des Diebstahlschadens sowie des Sachschadens ist hier noch nicht bekannt.

