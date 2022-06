POL-MG: Autos mit Homejacking-Methode gestohlen

Mönchengladbach (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Dienstag, 21. Juni, gegen 13 Uhr einem 13-Jährigen am Europaplatz in Gladbach seine AirPods gestohlen. Der Mann sprach den 13-Jährigen an und erkundigte sich nach den AirPods. Als dieser ihm die Kopfhörer zeigte, griff der unbekannte Täter danach und rannte in den Bahnhof davon. Der 13-Jährige beschreibt den Mann so: 1,80 bis 1,90 Meter groß, muskulös gebaut, ...

