Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 13-Jährigem Kopfhörer gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Dienstag, 21. Juni, gegen 13 Uhr einem 13-Jährigen am Europaplatz in Gladbach seine AirPods gestohlen.

Der Mann sprach den 13-Jährigen an und erkundigte sich nach den AirPods. Als dieser ihm die Kopfhörer zeigte, griff der unbekannte Täter danach und rannte in den Bahnhof davon.

Der 13-Jährige beschreibt den Mann so: 1,80 bis 1,90 Meter groß, muskulös gebaut, schwarze Haare, an den Seiten kurzrasiert und am Oberkopf etwas länger. Er soll ein schwarzes langarmiges Oberteil getragen haben. Eventuell war er in Begleitung einer weiteren männlichen Person unterwegs.

Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell