POL-LB: Sindelfingen: Audi-Fahrer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug

Ludwigsburg (ots)

Rund 30.000 Euro Sachschaden, eine stark beschädigte Ampelanlage sowie ein nicht mehr fahrbereiter Pkw sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen gegen 01:00 Uhr in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Sindelfingen ereignete. Ein 34-jähriger Audi-Lenker fuhr dort aus Richtung Stadtmitte kommend langsam auf die Kreuzung zur Calwer Straße zu, da die Ampelanlage für ihn Rotlicht zeigte. Als die Ampel auf Grün umschaltete, beschleunigte der 34-Jährige seinen Audi TT und verlor mutmaßlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit sowie alkoholischer Beeinflussung die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Audi kollidierte zunächst mit einer Verkehrsinsel, drehte sich dadurch und prallte in der Folge gegen eine Ampelanlage im Einmündungsbereich der Fronäckerstraße, wo er stark beschädigt zum Stehen kam. Durch den Unfall wurde die Ampelanlage komplett zerstört. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 34-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt, musste sich jedoch einer Blutentnahme unterziehen, da Anhaltspunkte auf alkoholische Beeinflussung festgestellt wurden.

