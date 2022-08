Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstagvormittag kam es aus bislang unbekannter Ursache in einem Wohnhaus in der Straße "Seetal" in Weil im Schönbuch zu einem Zimmerbrand. Gegen 11.20 Uhr kamen die Bewohner nach Hause zurück und stellten in einem der Zimmer ein Feuer fest. Die Freiwilligen Feuerwehren Böblingen und Weil im Schönbuch befanden sich mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften vor Ort. Auch der ...

