Feuerwehr Bochum

FW-BO: Verkehrsunfall mit einem Pkw und einer Straßenbahn in Bochum Laer

Bochum (ots)

Um 20:00 Uhr kam es auf der Wittener Straße in Bochum Laer zu einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn und einem Pkw. Zur technischen Hilfe waren Einsatzkräfte der Feuerwache Werne sowie der Rettungsdienst mit einem Notarzt alarmiert. Im Pkw befanden sich zwei Erwachsene und drei Kinder, in der Straßenbahn neben dem Fahrer drei Fahrgäste. Beim Eintreffen der Einheiten hatten allerdings alle Insassen des Pkw das Fahrzeug verlassen und wurden vom Notarzt untersucht. Zum Ausschluss von Verletzungen transportierte der Rettungsdienst alle fünf Patienten in ein Bochumer Krankenhaus. Die Feuerwehr musste keine Maßnahmen ergreifen. Um 20:35 Uhr war der Einsatz beendet, Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit zehn Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei übernahm die Einsatzstelle

