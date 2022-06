Polizei Duisburg

POL-DU: Moers/Duisburg: Folgemeldung - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Moers und der Polizei Duisburg: Duisburger Mordkommission ermittelt mutmaßlichen Schützen aus Moers

Duisburg (ots)

Im Fall des verletzten 26-jährigen Mannes aus Moers, der am Montagnachmittag (30. Mai) mit einer Schussverletzung auf der Kirschenallee angetroffen wurde (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5236265), haben die Ermittler der Duisburger Mordkommission am Dienstagabend (31. Mai, 18 Uhr) einen dringend tatverdächtigen Mann festgenommen. Neben mehreren Zeugenaussagen und der Befragung des 26-jährigen Verletzten hatte die Polizei nach einem 32-jährigen Bekannten des Tatopfers gefahndet. Der verletzte 26-Jährige war heute (1. Juni) aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der Beschuldigte lässt sich nun anwaltlich vertreten; eine Tatwaffe konnte bisher nicht sichergestellt werden. Die Beamten der Mordkommission hatten am Dienstnachmittag noch mittels eines Sprengstoffspürhundes nach Beweisen im Umfeld des Tatortes zwischen der Homberger Straße und der Kirschenallee gesucht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve, Zweigstelle Moers, war der Tatverdächtige heute dem Haftrichter im Moerser Amtsgericht vorgeführt worden. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung. Den Ermittlungen zur Folge soll es zwischen den beiden Kontrahenten um Geldstreitigkeiten gegangen sein.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell