Polizei Mettmann

POL-ME: Drei Leichtverletzte bei Scheunenbrand - Ratingen - 22022108

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Mittwochmittag (23. Februar 2022) brannte eine Scheune am Grashofweg in Ratingen-Homberg. Drei Personen wurden bei dem Versuch, das Feuer zu löschen, leicht verletzt. Die Polizei geht nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Das war geschehen:

Gegen 12 Uhr bemerkte ein 59-jähriger Ratinger einen Brandausbruch in einer Scheune am Grashofweg in Homberg. Er versuchte zunächst, gemeinsam mit zwei weiteren Zeugen, eigenständig das Feuer im Bereich des Dachs des Vorbaus zu löschen, was jedoch misslang. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten schließlich das sich über das Dach der Scheune ausgebreitete Feuer löschen. Trotz eines zeitnahen Eingreifens der Brandbekämpfer konnte nicht verhindert werden, dass die Feldscheune stark beschädigt wurde.

Die Polizei schätzt den entstandenen Brandschaden auf circa 10.000 Euro.

Sowohl der 59-Jährige Besitzer als auch die 28 und 44 Jahre alten Zeugen wurden bei dem Versuch, das Feuer zu löschen, leicht verletzt. Der 28-jährige Ratinger wurde zur weiteren medizinischen Behandlung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei von einem technischen Defekt in einem Stromverteilerkasten aus. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Klärung der Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell