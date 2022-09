Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Radfahrer und Fußgänger stoßen zusammen - Zwei Verletzte

Duisburg (ots)

Nach ersten Zeugenaussagen soll eine Radfahrerin am Donnerstag (15. September) gegen 12 Uhr auf der Oststraße in der Fußgängerzone, die auch für Fahrradfahrer freigegeben ist, mit einem Mann zusammengestoßen sein. Beide stürzten zu Boden. Der 58-Jährige soll zwischenzeitlich das Bewusstsein verloren haben. Da sich der Handbremsenhebel in das Bein der 31 Jahre alten Fahrradfahrerin gebohrt hatte, musste die Feuerwehr die Bremse mit einem Werkzeug vom Rad abtrennen. Beide Unfallbeteiligten kamen zur stationären Behandlung mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Während des Einsatzes hatten sich zahlreiche Schaulustige und Angehörige versammelt und teils die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr umlagert. Mit Unterstützungskräften der Polizei konnte den Rettungskräften ein störungsfreier Arbeitsbereich verschaffen werden.

