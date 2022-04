Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auto nach Zusammenstoß auf die Seite gekippt

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In Weinheim ist am Montagmorgen eine 42-jährige Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug auf die Seite gekippt und erlitt dabei Verletzungen. Die Frau befuhr gegen 7.30 Uhr mit ihrem Suzuki die Prankelstraße. Dabei kam sie aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Opel. Hierbei stürzte der Suzuki der Frau auf die Seite, wo es zum Liegen kam. Das Fahrzeug wurde durch die Feuerwehr wieder auf die Räder gestellt und die Fahrerin aus dem Fahrzeug befreit. Sie wurde anschließend zur Untersuchung und Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Der Suzuki war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

