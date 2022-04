Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagnachmittag auf der L 723 bei Reilingen wurden zwei Beteiligte leicht verletzt. Ein 28-jähriger Mann war gegen 13.45 Uhr mit seinem VW auf der Walldorfer Straße in Richtung L 723 unterwegs. An der Einmündung zur L 723 wollte er nach links in Richtung Hockenheim abbiegen. Dabei übersah er eine 51-jährige Ford-Fahrerin, die die L 723 in Richtung Walldorf befuhr, und stieß mit ihr zusammen. Dabei erlitten beide Beteiligte Verletzungen und wurden zur Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert. Über Art und Schwere ihrer Verletzungen liegen keine weiteren Informationen vor.

An beiden Fahrzeugen hatten die Airbags aufgelöst. Zudem waren sich nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme musste die L 723 vorübergehend in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Dadurch ergaben sich erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen.

