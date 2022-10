Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 88-jähriger Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Schwer verletzt wurde ein 88-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Münsterstraße am Freitag, den 28. Oktober. Gegen 17.20 Uhr befuhr der 88-Jährige die Münsterstraße auf dem Radweg in nördlicher Richtung. In Höhe des Jupp-Eickhoff-Wegs fuhr der Radfahrer nach links auf die Fahrbahn. Ein Linienbus befuhr die Münsterstraße ebenfalls in nördlicher Fahrtrichtung und stieß mit dem Radfahrer zusammen. Der 88-Jährige wurde mit einem Krankenwagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht, wo er stationär behandelt wird. Es entstand geringer Sachschaden. (kt)

