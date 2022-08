PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Bei Überholvorgang gestürzt - Motorradfahrer schwer verletzt+++

Bad Schwalbach (ots)

L 3035 zwischen Hausen v.d. Höhe und Kiedrich, 24.08.2022, 15:40 Uhr

Am Mittwochnachmittag befuhr ein 38-jähriger PKW-Fahrer aus Schlangenbad die L 3035 aus Richtung Hausen v.d. Höhe kommend in Richtung Kiedrich. Hinter ihm fuhr ein 68-jähriger Motorradfahrer aus Geisenheim. Auf der abschüssigen und zum Teil sehr kurvenreichen Strecke überholte der Motorradfahrer den PKW. Bei diesem Überholmanöver streifte der Motorradfahrer den PKW mit seinem Lenker und kam dadurch zu Fall. Der PKW-Fahrer lenkte nach rechts und stieß hier gegen eine Bordsteinkante. Da das verunfallte Motorrad vor dem PKW über die Straße rutschte, zog der PKW-Fahrer nun nach links und stieß hier am Fahrbahnrand gegen die dort befindliche Leitplanke, bevor das Fahrzeug auf der Fahrbahn wieder zum Stehen kam. Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf ca. 6500 EUR geschätzt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation in Eltville unter der Rufnummer 06123 - 90900 in Verbindung zu setzen.

