PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Nötigung und Sachbeschädigung auf Bundesstraße - Zeugen gesucht +++ Unfallflucht in Winkel - grauer Opel Adam gesucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Nötigung und Sachbeschädigung auf Bundesstraße - Zeugen gesucht, Bundesstraße 42, Eltville Martinsthal / Eltville-Erbach, Dienstag, 23.08.2022, 14:00 Uhr

(fh)Nach einer Nötigung im Straßenverkehr am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 42 bei Eltville-Martinsthal, ermittelt die Eltviller Polizei und sucht nun nach weiteren Zeugen. Den Angaben eines Wiesbadener Autofahrers zufolge, sei dieser gegen 14:00 Uhr mit seinem weißen Seat auf der linken Spur der Bundesstraße 42 von Wiesbaden nach Rüdesheim unterwegs gewesen. Kurz nach der Abfahrt Eltville-Martinsthal habe sich ein weißer Audi A6 mit augenscheinlich hoher Geschwindigkeit von hinten genähert und sei dem Seat dicht aufgefahren. Unter Hinzunahme der Lichthupe habe ihn der Fahrer des Audi zum Spurwechsel genötigt. Kurz nachdem der Wiesbadener die Spur gewechselt hatte und beide Fahrzeuge auf derselben Höhe fuhren, habe die Beifahrerin des Audi einen Gegenstand durch das geöffnete Beifahrerfenster gegen den Seat geworfen und diesen beschädigt. Im Anschluss sei der Audi vor den Seat eingeschert und habe mehrmals stark und unvermittelt gebremst. Einer Polizeistreife gelang es daraufhin die Insassen des Audi, einen 28-Jährigen sowie eine 26-Jährige zu kontrollieren. Gegen beide wurde jeweils ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizeistation Eltville bittet Zeugen des Vorfalls sowie der Fahrweise des weißen Audi, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 zu melden.

2. Unfallflucht in Winkel - grauer Opel Adam gesucht, Oestrich-Winkel, Kappellenstraße, Montag, 22.08.2022, 07:00 Uhr

(fh)Am Montagmorgen kam es in der Kappellenstraße in Winkel zu einer Unfallflucht, bei der ein Pkw mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigte. Die Polizei richtet sich mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein grauer Opel Adam mit Groß-Gerauer Kennzeichen die Kappellenstraße in Richtung "Obere Schwemmbach". Zeitgleich blockierte dort ein Lkw die Fahrbahn. Die etwa 40-50 Jahre alte und dunkelhaarige Fahrerin entschied sich auf der Fahrbahn zu wenden und touchierte dabei zunächst einen am Fahrbahnrand geparkten roten VW Up. Im weiteren Verlauf des Wendemanövers stieß der Opel gegen einen ebenfalls geparkten VW Polo, welcher wiederum gegen einen VW Bus geschoben wurde. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 2.500 Euro. Die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend mit ihrem Pkw unerlaubt in Richtung der Kirchstraße.

Zeugen, die Angaben zum Fahrzeug, der Fahrerin oder dem Unfallhergang machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 bei dem zuständigen Sachbearbeiter der Polizeistation Eltville zu melden.

