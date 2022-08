PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Schaufensterscheibe beschädigt +++ Gartenlaube und Gartenhütte brennen +++ Unfall mit drei Fahrzeugen und Verletzten

Bad Schwalbach (ots)

1. Schaufensterscheibe beschädigt, Taunusstein-Bleidenstadt, Aarstraße, Sonntag, 21.08.2022, 18:00 Uhr bis Montag, 22.08.2022, 10:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag wurde die Schaufensterscheibe einer Boutique in Taunussein-Bleidenstadt beschädigt. Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen näherte sich eine bislang unbekannte Person dem Geschäft in der Aarstraße und beschädigte mutmaßlich mit roher Gewalt dessen Schaufensterscheibe. Der Sachschaden der zersplitterten Scheibe wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise zu der Sachbeschädigung unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Gartenlaube und Gartenhütte brennen, Niedernhausen-Königshofen, Rembrandtstraße / Kutscherweg, Montag, 22.08.2022, 23:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag sorgte ein Brand in zwei Gärten in Niedernhausen-Königshofen für einen hohen Sachschaden. Gegen 23:15 Uhr wurde die Feuerwehr über einen Brand in einem Garten des "Kutscherweg" informiert. Beim Eintreffen mehrerer Einsatzkräfte standen bereits eine Gartenlaube und eine Gartenhütte zweier angrenzender Gärten des besagten "Kutscherweg" und der Rembrandtstraße im Vollbrand. Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten und konnte diese binnen einer Stunde erfolgreich beenden. Durch die hohen Temperaturen des Feuers wurde die Fassade eines angrenzenden Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 30.000 Euro.

Zur Brandursache liegen derzeit noch keine näheren Erkenntnisse vor. Die weiteren Ermittlungen übernehmen die Brandermittler der Wiesbadener Kriminalpolizei. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall werden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegennehmen.

3. Unfall mit drei Fahrzeugen und Verletzten, Bundesstraße 417 bei Taunusstein-Orlen, Montag, 22.08.2022, 17:30 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 417 in Höhe der Abfahrt Taunusstein-Orlen ein Verkehrsunfall mit insgesamt drei Fahrzeugen und zwei verletzten Personen. Gegen 17:30 Uhr befuhr ein 54 Jahre alter Mann mit seinem Opel die Bundesstraße 417 von Wiesbaden nach Limburg und beabsichtigte nach links auf die Kreisstraße 696 in Richtung Taunussein-Orlen abzubiegen. Ersten Ermittlungen zufolge übersah der 54-Jährige beim Abbiegen den entgegenkommenden VW Tiguan einer 54-jährigen Wiesbadenerin, sodass es zum frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Im Zuge der Kollision wurde der VW gegen einen am Einmündungsbereich der Bundesstraße haltenden Audi eines 23 Jahre alten Rüsselsheimers gestoßen. Bei dem Unfall verletzten sich der Fahrer des Opel leicht und die Fahrerin des VW schwer. Der Fahrer des Audi blieb unverletzt. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrbahn musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme und den erforderlichen Abschleppmaßnahmen gesperrt werden.

