PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher steigen in Wohnhaus ein +++ Werkzeugdiebe unterwegs +++ Fahrrad von Dachgepäckträger gestohlen +++ Geschwindigkeitsüberwachung der Polizei

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher steigen in Wohnhaus ein, Niedernhausen-Oberjosbach, Hartemußweg, Freitag, 19.08.2022, 20:00 Uhr bis Sonntag, 21.08.2022 20:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende sind Einbrecher in ein Wohnhaus im Hartemußweg in Oberjosbach eingestiegen. Im Zeitraum von Freitagabend bis Sonntagabend machten sich die Täter die Abwesenheit der Hausbewohnerin zu Nutze und öffneten gewaltsam ein Fenster im Erdgeschoss des Anwesens. Nachdem sich die Einbrecher so Zutritt zum Haus verschafft hatten, bahnten sie sich ihren Weg durch die Räumlichkeiten und beschädigten dabei mehrere Türen. Im Anschluss an den Einbruch suchten die Unbekannten unbemerkt das Weite. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine genauen Angaben zu einem potenziellen Stehlgut gemacht werden. Der am Gebäude entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 06124/70780.

2. Werkzeugdiebe unterwegs, Hünstetten-Beuerbach, Wörsbachstraße, Donnerstag, 18.08.2022, 15:00 Uhr bis Montag, 22.08.2022, 05:45 Uhr

(fh)In den zurückliegenden Tagen haben Diebe von einer Baustelle in Beuerbach hochwertiges Werkzeug gestohlen. Zwischen Donnerstagnachmittag und Montagmorgen suchten die Täter das Gelände eines im Bau befindlichen Kindergartens in der Wörsbachstraße auf. Dort brachen sie zunächst einen Baucontainer auf und entnahmen hochwertige Elektro- und Handwerkzeuge. Anschließend betraten die Diebe das im Rohbau befindliche Gebäude des Kindergartens und stahlen weiteres Werkzeug, ehe sie die Flucht antraten.

Die Polizeistation Idstein erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

3. Fahrrad von Dachgepäckträger gestohlen, Eltville am Rhein, Scharfensteinstraße, Samstag, 20.08.2022, 22:30 Uhr bis Sonntag, 21.08.2022, 07:00 Uhr

(fh)Am Wochenende haben Fahrraddiebe in Eltville zugeschlagen. Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen parkte ein grauer Renault Megane mit Dachgepäckträger am Fahrbahnrand der Scharfensteinstraße. Auf dem Gepäckträger befand sich ein schwarzes Herrenrad der Marke "Fahrradmanufaktur" im Wert von mehreren Hundert Euro. Unbekannte Diebe näherten sich dem abgestellten Fahrzeug und montierten das Fahrrad ab. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute das Weite.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

4. Geschwindigkeitsüberwachung der Polizei, Waldems-Steinfischbach, Escher Straße, Donnerstag, 18.08.2022, 08:00 Uhr bis 10:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagmorgen führte die Polizei in Waldems-Steinfischbach Geschwindigkeitsmessungen im Sinne der Verkehrssicherheit durch. Zwischen 08:00 Uhr und 10:00 Uhr hatten sich die Beamtinnen und Beamten mit einem Lasermessgerät auf der Escher Straße positioniert. Ziel war es die zugelassene Höchstgeschwindigkeit zu überprüfen und damit einen Beitrag zur Sicherheit im Straßenverkehr zu leisten. In der rund zweistündigen Kontrollzeit wurden rund 50 Fahrzeuge gemessen. In fünf Fällen stellten die Beamten Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Die verantwortlichen Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer wurden kontrolliert und die Verstöße entsprechend geahndet. Darüber hinaus führten die Kontrollkräfte aufklärende Gespräche mit den Betroffenen durch, um die Gefahren von zu hohen Geschwindigkeiten aufzuzeigen. Der Großteil der Kontrollierten zeigte sich einsichtig. Neben den Geschwindigkeitsverstößen stellen die Beamten auch einige Mängel an Fahrzeugen, vornehmlich defekte Beleuchtungseinrichtungen, fest. Auch hier erfolgten entsprechende Maßnahmen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell