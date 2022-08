POL-BI: Bereits vor der Schule auf volle Konzentration schalten - oder was sollte besser in der Tasche bleiben?

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Paderborn- Borchen-Ettteln- Am 09.08.2022, gegen 23.53 Uhr, geriet eine Sattelzugmaschine mit Kühlauflieger auf der BAB 33 in Fahrtrichtung Brilon in Brand. Der 49-jährige polnische Fahrer des Sattelzuges bemerkte kurz vor der Anschlussstelle Borchen-Etteln, dass die Zugmaschine an Leistung verlor und langsamer wurde. Er fuhr den Sattelzug auf den Standstreifen und stellte fest, dass ...

