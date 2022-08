Polizei Bielefeld

POL-BI: Brand eines Sattelzuges auf der BAB 33

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Paderborn- Borchen-Ettteln-

Am 09.08.2022, gegen 23.53 Uhr, geriet eine Sattelzugmaschine mit Kühlauflieger auf der BAB 33 in Fahrtrichtung Brilon in Brand.

Der 49-jährige polnische Fahrer des Sattelzuges bemerkte kurz vor der Anschlussstelle Borchen-Etteln, dass die Zugmaschine an Leistung verlor und langsamer wurde. Er fuhr den Sattelzug auf den Standstreifen und stellte fest, dass Zugmaschine und der Auflieger in Brand geraten war. Er konnte unverletzt das Führerhaus verlassen.

Durch die Feuerwehren aus Borchen und Haaren wurde der Vollbrand gelöscht. Das geladene Fleisch musste aufgrund von Glutnestern zum Teil von Hand ausgeladen werden. Die Autobahnmeisterei leitete den Verkehr an der Anschlussstelle Borchen ab.

Die im Stau befindlichen Pkw wurden durch die Polizei zur Anschlussstelle Borchen zurückgeführt. Die Bergung des Sattelzuges wird voraussichtlich noch bis in den Vormittag andauern.

Aufgrund von ausgelaufenem Diesel wurde durch die Untere Wasserbehörde ein Auskoffern des Grünstreifen angeordnet, welches ab dem frühen Vormittag beginnen wird und mit einer Sperrung des rechten Fahrstreifens einhergeht.

Die Vollsperrung wird voraussichtlich noch bis circa 10:30 Uhr/ 11:00 Uhr andauern. Die Staulänge betrug circa 1000 m. Der Sachschaden wird auf ungefähr 150.000 EUR geschätzt.

Derzeit werden die im Stau zurückgebliebenen LKW an der Örtlichkeit vorbeigeleitet.

