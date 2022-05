Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: versuchter Einbruch in Logistikzentrum - Täter lösen Alarmanlage aus - Polizei sucht Zeugen

Uedem (ots)

Am Freitag, 27.05.22 gegen 23:09 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Logistikzentrum in Uedem an der Molkereistraße einzudringen. Dabei lösten die Täter jedoch die Alarmanlage aus, noch bevor sie in das Gebäude gelangten. Die Täter flüchteten daraufhin vom Tatort.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Goch unter der Telefonnummer 02823 1080.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell