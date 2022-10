POL-SE: Wedel - Tataufklärung nach Diebstahlsserie

Bad Segeberg (ots) - Am Dienstag (11.10.2022) ist es in Pinneberg in der Dingstätte zu einem Einbruch in eine Parfümerie gekommen. Nach ersten Erkenntnissen drang ein unbekannter Täter um 23:05 Uhr gewaltsam in die Räumlichkeiten ein und löste hierbei die Alarmanlage der Parfümerie aus. Zum genauen Stehlgut liegen noch keine Informationen vor. Durch einen Zeugen ...

