POL-SE: Wedel - Serie von Roller-Diebstählen

Bad Segeberg (ots) - In der Wedeler Bek- und Spitzerdorfstraße ist es am Wochenende zu mehreren Einbrüchen gekommen. Unbekannte drangen zwischen Freitagabend und Dienstagmorgen in mehrere Gebäude der Kindertagesstätte und in das Jugendzentrum ein. Der/die Täter fanden offenbar in einem Kita-Gebäude Zweitschlüssel zu weiteren Gebäuden und betraten diese. Die Alarmanlage des Jugendzentrums wurde am 04.10.2022, um ...

mehr