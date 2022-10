POL-SE: Wedel - Einbrüche in Kita und Jugendzentrum

Bad Segeberg (ots) - Am späten Dienstagvormittag, den 04.10.2022, ist es auf dem Parkplatz von Famila in der Eutiner Straße in Bad Segeberg zu einem Parkunfall gekommen. Zwischen 11:15 und 12:10 Uhr wurde ein weißer VW Touran an der hinteren rechten Tür beschädigt. Der Pkw hatte in der ersten Reihe in Höhe des ...

mehr