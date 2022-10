Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Verkehrsunfall auf Supermarktparkplatz - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am späten Dienstagvormittag, den 04.10.2022, ist es auf dem Parkplatz von Famila in der Eutiner Straße in Bad Segeberg zu einem Parkunfall gekommen.

Zwischen 11:15 und 12:10 Uhr wurde ein weißer VW Touran an der hinteren rechten Tür beschädigt. Der Pkw hatte in der ersten Reihe in Höhe des Getränkemarkts geparkt.

Nach einer ersten Schätzung dürfte sich der Sachschaden auf circa 500 Euro belaufen.

Das Polizeirevier Bad Segeberg sucht Zeugen und bittet unter 04551 8843110 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell